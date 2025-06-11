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В Башкирии работница лишилась ноги из-за нарушений техники безопасности

В Башкирии работница лишилась ноги из-за нарушений техники безопасности

13:42, 11 июн 2025

На предприятии "Салаватстекло" в Башкортостане произошло серьезное ЧП на производстве, в результате которого сотрудница получила тяжелые травмы. О результатах расследования сообщила Гострудинспекция республики.

Несчастный случай произошел 14 марта во время ночной смены. Двое фотопечатников занимались окрашиванием и нанесением маркировки на стеклянные изделия для стеклопакетов. После завершения обработки первой партии из 60 единиц сотрудницы разместили продукцию на специальные пирамиды-тележки и доставили на участок шелкотрафаретной печати.

При транспортировке второй партии 37-летняя работница в процессе разворота тележки-пирамиды допустила её опрокидывание. Конструкция упала на женщину, зажав ей ногу. Пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение Салавата с травматической ампутацией левой голени.

Проведенное расследование выявило серьезные нарушения. Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина отметила, что фотопечатник не имела права заниматься перемещением стеклянных изделий, а применение тележки-пирамиды на её рабочем участке не было предусмотрено технологическим процессом. Работодатель использовал сотрудницу не по профилю, при этом необходимый целевой инструктаж по технике безопасности проведен не был.

Материалы расследования переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате несчастный случай
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