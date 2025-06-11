Турист упал со скалы в горном парке Башкирии
22:43, 11 июн 2025
В Белорецке произошел несчастный случай с посетителем природного парка «Шагни за горизонт». 47-летний турист получил травмы при падении с высоты, сообщили в региональном комитете по чрезвычайным ситуациям.
Бригада спасательной службы прибыла к месту происшествия и оказала пострадавшему неотложную медицинскую помощь. Затем мужчину доставили на плавсредстве через реку Белую к машине медиков.
Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в горной местности и просит туристов проявлять максимальную осторожность на тропах.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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