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Турист упал со скалы в горном парке Башкирии

Турист упал со скалы в горном парке Башкирии

22:43, 11 июн 2025

В Белорецке произошел несчастный случай с посетителем природного парка «Шагни за горизонт». 47-летний турист получил травмы при падении с высоты, сообщили в региональном комитете по чрезвычайным ситуациям.

Бригада спасательной службы прибыла к месту происшествия и оказала пострадавшему неотложную медицинскую помощь. Затем мужчину доставили на плавсредстве через реку Белую к машине медиков.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в горной местности и просит туристов проявлять максимальную осторожность на тропах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке несчастный случай
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