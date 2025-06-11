Турист упал со скалы в горном парке Башкирии

22:43, 11 июн 2025

В Белорецке произошел несчастный случай с посетителем природного парка «Шагни за горизонт». 47-летний турист получил травмы при падении с высоты, сообщили в региональном комитете по чрезвычайным ситуациям.

Бригада спасательной службы прибыла к месту происшествия и оказала пострадавшему неотложную медицинскую помощь. Затем мужчину доставили на плавсредстве через реку Белую к машине медиков.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в горной местности и просит туристов проявлять максимальную осторожность на тропах.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС