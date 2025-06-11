"Дочь в морге, а он гуляет на свободе": 16-летний водитель из Башкирии насмерть сбил ровесницу и скрылся с места ДТП

22:58, 11 июн 2025

В селе Красная Башкирия Абзелиловского района произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 7 июня 16-летний местный житель на автомобиле Lada Priora насмерть сбил свою ровесницу Диану и покинул место аварии. О трагедии рассказала мать погибшей девочки Регина Зайнуллина в интервью «КП-Уфа».

Инцидент произошел вечером, когда 16-летняя Диана отправилась в магазин на самокате. Мать девушки находилась рядом с домом в компании подруги. Через несколько минут после отъезда дочери женщина услышала характерные звуки столкновения. Проходившие мимо подростки сообщили Регине о случившемся.

Прибежав на место происшествия, мать обнаружила дочь на проезжей части с множественными травмами. Очевидцы сообщили, что девочку сбил темный автомобиль, который после столкновения объехал пострадавшую и скрылся с места аварии.

«Машина двигалась по прямой траектории и сбила ее. Скорость была настолько большая, что её отбросило на десять метров», — рассказывает мать пострадавшей.

По её словам, девочка оставалась в сознании, дышала самостоятельно и реагировала на происходящее до прибытия медицинской помощи.

Тем временем виновник аварии 16-летний Артур направился на своем поврежденном автомобиле в лес. Молодой человек не получил травм в результате столкновения. После остановки он начал снимать видеоролик, демонстрируя повреждения транспортного средства: деформированное лобовое стекло, поврежденную крышу и другие следы сильного удара. В автомобиле также находился пассажир — приятель водителя.

Медицинская бригада прибыла на место происшествия через сорок минут. За это время, по утверждению родственницы, пострадавшая потеряла значительное количество крови. Девочку транспортировали в больницу Магнитогорска.

Врачи изначально выразили сомнения относительно возможности оказания помощи, предлагая перевод в специализированное детское отделение. После настойчивых просьб матери пострадавшую приняли в реанимационное отделение. Был созван медицинский консилиум, проведено хирургическое вмешательство, девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сразу предупредили родственников о критическом состоянии пациентки.

Виновник аварии вернулся на место происшествия в сопровождении родителей, предположительно для взаимодействия с правоохранительными органами. Около полуночи в социальных сетях появилась видеозапись с демонстрацией поврежденного автомобиля. В это же время матери Дианы поступил звонок от медицинского персонала с сообщением о смерти дочери от остановки сердца.

Артур, как и его жертва, закончил девятый класс. В его профиле в социальных сетях ранее размещались многочисленные фотографии с автомобилями и мотоциклами. После трагедии все материалы были удалены из аккаунта.

Несмотря на возраст, молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без соответствующих документов. Подобные нарушения фиксировались дважды — в прошлом году и в марте текущего. После второго случая его поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Незадолго до трагедии Артур приобрел автомобиль Lada Priora.

«Каким образом несовершеннолетнему продали транспортное средство? Его родители проявляют безразличие, он сам не испытывает никаких переживаний. Продолжает вести обычный образ жизни, в то время как моя дочь находится в морге», — возмущается мать погибшей.

По её словам, ни виновник, ни его родители не принесли извинений семье пострадавшей.

Тетя погибшей Эльза предпринимает активные действия для привлечения внимания к случившемуся. Она направляет обращения в Следственный комитет, районную администрацию и лично главе Башкирии Радию Хабирову. В ответ на обращение к руководителю региона Центр управления республикой сообщил о передаче информации Уполномоченному по правам ребенка.

«Подросток имеет исключительно негативные характеристики с места обучения, неоднократно рассматривался вопрос об его отчислении. Его поведение причиняет вред множеству учащихся, некоторые были вынуждены сменить класс из-за его действий. Родители не реагируют на общественное недовольство его поведением. Это способствует формированию у него ощущения безнаказанности», — заявила тетя погибшей.

Она также отметила, что отец девочки находится в зоне специальной военной операции, и мать остается один на один с горем и несправедливостью.

9 июня Следственный комитет Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

«Личность и местонахождение водителя установлены, проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия и формирования доказательной базы. Расследование находится под контролем руководства следственного управления», — сообщили в ведомстве.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который дал поручение о предоставлении доклада о ходе расследования местному управлению СК.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: «Абзелил»