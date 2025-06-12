Родители в Башкирии погибли, спасая тонущую дочь на реке Ашкадар
23:00, 12 июн 2025
В Стерлитамаке супруги утонули, спасая свою 12-летнюю дочь на реке Ашкадар. Об этом сообщило МЧС Башкирии.
Семья отдыхала в месте, не оборудованном для купания. Девочка начала тонуть, и мать первой бросилась ей на помощь. Женщина смогла вытолкнуть ребенка к берегу, но сама погрузилась под воду. Отец попытался спасти жену, однако также исчез под водой.
Спасательные службы извлекли тело 49-летней женщины. Поиски мужчины продолжаются. Девочка находится под присмотром спасателей.
МЧС республики напоминает: с наступлением летнего сезона в водах Ашкадара погибли четыре человека.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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