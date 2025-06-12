Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Родители в Башкирии погибли, спасая тонущую дочь на реке Ашкадар

Родители в Башкирии погибли, спасая тонущую дочь на реке Ашкадар

23:00, 12 июн 2025

В Стерлитамаке супруги утонули, спасая свою 12-летнюю дочь на реке Ашкадар. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Семья отдыхала в месте, не оборудованном для купания. Девочка начала тонуть, и мать первой бросилась ей на помощь. Женщина смогла вытолкнуть ребенка к берегу, но сама погрузилась под воду. Отец попытался спасти жену, однако также исчез под водой.

Спасательные службы извлекли тело 49-летней женщины. Поиски мужчины продолжаются. Девочка находится под присмотром спасателей.

МЧС республики напоминает: с наступлением летнего сезона в водах Ашкадара погибли четыре человека.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке смерть на воде
Читайте также

В Башкирии за два дня утонули двое взрослых
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за два дня утонули двое взрослых
Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой
Происшествия в Башкирии
Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой
Школьник чуть не утонул, пытаясь переплыть реку в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Школьник чуть не утонул, пытаясь переплыть реку в Башкирии
В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен