Родители в Башкирии погибли, спасая тонущую дочь на реке Ашкадар

23:00, 12 июн 2025

В Стерлитамаке супруги утонули, спасая свою 12-летнюю дочь на реке Ашкадар. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Семья отдыхала в месте, не оборудованном для купания. Девочка начала тонуть, и мать первой бросилась ей на помощь. Женщина смогла вытолкнуть ребенка к берегу, но сама погрузилась под воду. Отец попытался спасти жену, однако также исчез под водой.

Спасательные службы извлекли тело 49-летней женщины. Поиски мужчины продолжаются. Девочка находится под присмотром спасателей.

МЧС республики напоминает: с наступлением летнего сезона в водах Ашкадара погибли четыре человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ