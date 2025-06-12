В Башкирии при тушении пожара нашли тело мужчины

23:06, 12 июн 2025

В Белебее в одноэтажном многоквартирном доме произошёл пожар. Спасатели МЧС Башкирии выехали на вызов и ликвидировали возгорание в однокомнатной квартире.

При проведении работ на полу спальни обнаружили погибшего мужчину. Личность умершего выясняется.

На месте трагедии действует следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ