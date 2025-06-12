В Башкирии при тушении пожара нашли тело мужчины
23:06, 12 июн 2025
В Белебее в одноэтажном многоквартирном доме произошёл пожар. Спасатели МЧС Башкирии выехали на вызов и ликвидировали возгорание в однокомнатной квартире.
При проведении работ на полу спальни обнаружили погибшего мужчину. Личность умершего выясняется.
На месте трагедии действует следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ