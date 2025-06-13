В Стерлитамаке семья погибла, спасая ребенка на реке Ашкадар

12:11, 13 июн 2025

При водолазных работах на реке Ашкадар обнаружено тело мужчины, который накануне пытался спасти свою семью. Об этом сообщило ГУ МЧС Башкирии.

Трагические события произошли вечером 12 июня в Стерлитамаке. Семейство отдыхало у реки в зоне, где купание запрещено соответствующими указателями.

Двенадцатилетняя девочка зашла в воду и начала уходить под воду. Родители бросились на помощь. Мать сумела вытолкнуть ребенка к берегу, однако сама скрылась под водой. Отец попытался спасти супругу, но после погружения исчез.

49-летнюю женщину извлекли сразу, поиски мужчины продолжались до утра 13 июня. Девочка осталась жива.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ