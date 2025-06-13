Школьник погиб в ДТП с пьяным водителем в Башкирии
14:58, 13 июн 2025
В Абзелиловском районе республики погиб 17-летний учащийся девятого класса в результате столкновения мопеда с легковушкой. О трагедии рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.
Авария случилась в ночь на 13 июня на 3-м километре трассы Новобалапаново-Еникеево. Подросток управлял мопедом марки «Альфа», когда произошло лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.
Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до прибытия медиков. Проверка состояния водителя «четырнадцатой» выявила содержание этанола в организме - 0,293 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Обстоятельства происшествия изучает следственная группа. Детали инцидента устанавливаются.
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