Школьник погиб в ДТП с пьяным водителем в Башкирии

14:58, 13 июн 2025

В Абзелиловском районе республики погиб 17-летний учащийся девятого класса в результате столкновения мопеда с легковушкой. О трагедии рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Авария случилась в ночь на 13 июня на 3-м километре трассы Новобалапаново-Еникеево. Подросток управлял мопедом марки «Альфа», когда произошло лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до прибытия медиков. Проверка состояния водителя «четырнадцатой» выявила содержание этанола в организме - 0,293 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства происшествия изучает следственная группа. Детали инцидента устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ