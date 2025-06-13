Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Школьник погиб в ДТП с пьяным водителем в Башкирии

Школьник погиб в ДТП с пьяным водителем в Башкирии

14:58, 13 июн 2025

В Абзелиловском районе республики погиб 17-летний учащийся девятого класса в результате столкновения мопеда с легковушкой. О трагедии рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Авария случилась в ночь на 13 июня на 3-м километре трассы Новобалапаново-Еникеево. Подросток управлял мопедом марки «Альфа», когда произошло лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до прибытия медиков. Проверка состояния водителя «четырнадцатой» выявила содержание этанола в организме - 0,293 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства происшествия изучает следственная группа. Детали инцидента устанавливаются.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

"Дочь в морге, а он гуляет на свободе": 16-летний водитель из Башкирии насмерть сбил ровесницу и скрылся с места ДТП

Читайте также:

"Дочь в морге, а он гуляет на свободе": 16-летний водитель из Башкирии насмерть сбил ровесницу и скрылся с места ДТП
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе дтп в Абзелиловском районе
Читайте также

В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
В Башкирии водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
78-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб после столкновения с КАМАЗом под Уфой
Происшествия в Башкирии
78-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб после столкновения с КАМАЗом под Уфой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен