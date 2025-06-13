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Житель Башкирии передал ребенку во дворе боевое оружие

Житель Башкирии передал ребенку во дворе боевое оружие

22:11, 13 июн 2025

В Стерлитамаке на Братской улице взрослый мужчина дал в руки несовершеннолетнему боевой пистолет. Происшествие записала видеокамера домофона, сообщает UTV.

На записи видно, как горожанин, заметив школьника с игрушечным пистолетом предложил ему подержать свой, по его словам, настоящий пистолет. Мальчик взял в руки огнестрел, направил его в сторону и отдал владельцу. Спустя несколько минут стерлитамаковец встретился с приятелем, после чего во дворе жилого дома прогремели выстрелы.

Детали инцидента остаются невыясненными. Полиция Башкортостана пока воздержалась от официальных заявлений по данному случаю.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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