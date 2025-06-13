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В Башкирии за сутки утонули трое, включая 10-летнего ребенка

В Башкирии за сутки утонули трое, включая 10-летнего ребенка

22:29, 13 июн 2025

В Башкортостане произошло три смертельных случая на воде. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Первая трагедия случилась в селе Тавакачево Архангельского района. Из реки Инзер достали тело 77-летнего мужчины из Уфы, который приехал провести выходные на природе. Очевидцы обнаружили погибшего и вызвали спасателей.

Вторая трагедия произошла в селе Махмутово Абзелиловского района. Десятилетний мальчик прыгнул с моста в реку Большой Кизил. Его старший брат искал ребенка в воде около четверти часа, пока не нашел тело. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако жизнь школьника спасти не смогли.

Третий инцидент зафиксирован возле деревни Абзаново, где в реке Инзер обнаружили тело 51-летнего мужчины. Все три случая произошли в течение двух праздничных выходных дней.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе смерть на воде
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