Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Башкирии
12:40, 14 июн 2025
В Иглинском районе Башкортостана в результате дорожной аварии скончался 33-летний автомобилист. Трагедия случилась в деревне Калтыманово.
По информации ГИБДД, инцидент произошел вечером. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2113, потерял управление. Машина врезалась в опору электролинии и перевернулась. Водитель получил смертельные травмы и умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
Сотрудники полиции устанавливают точные причины аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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