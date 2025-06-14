Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Башкирии

12:40, 14 июн 2025

В Иглинском районе Башкортостана в результате дорожной аварии скончался 33-летний автомобилист. Трагедия случилась в деревне Калтыманово.

По информации ГИБДД, инцидент произошел вечером. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2113, потерял управление. Машина врезалась в опору электролинии и перевернулась. Водитель получил смертельные травмы и умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают точные причины аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ