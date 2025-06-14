В Башкирии в грузовике умерла восьмимесячная девочка
22:51, 14 июн 2025
В селе Улу-Теляк Иглинского района республики обнаружили тело восьмимесячного младенца в припаркованной грузовой машине.
Семья с ребенком направлялась из Нефтекамска в Месягутово к родственникам и решила переночевать в населенном пункте. Малышка 2024 года рождения уснула в автомобиле и больше не проснулась.
Как рассказал источник проекта «Честный репортаж», у девочки не было хронических болезней. Родители находились в трезвом виде. Точные обстоятельства гибели ребенка выяснит судебно-медицинская экспертиза.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Честный репортаж
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