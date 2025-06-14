В Башкирии ребенок утонул в реке Белой

23:03, 14 июн 2025

В Гафурийском районе Башкортостана произошла трагедия с участием несовершеннолетнего. 14 июня десятилетний школьник утонул в реке Белой возле деревни Табынское, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Второклассник отправился к водоему без ведома родителей. Мальчик решил искупаться в месте, где были размещены запрещающие таблички.

Водолазные службы продолжают поисковые мероприятия. МЧС призывает взрослых контролировать нахождение детей вблизи водных объектов и использовать только официально разрешенные зоны для купания. Важно регулярно объяснять детям правила поведения на воде.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ