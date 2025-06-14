Пожарные вывели 13 человек из горящего дома в Башкирии

23:14, 14 июн 2025

В Баймаке произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Салавата Юлаева. 14 июня пламя охватило жилое помещение на пятом этаже, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Огонь распространился по залу и кухне, густой дым заполнил всю квартиру. Прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб немедленно начали операцию по эвакуации жильцов. Спасатели вывели 13 человек через лестничную клетку, еще 23 покинули квартиры самостоятельно.

По предварительным данным дознавателя МЧС, причиной ЧП стала неосторожность при курении.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ