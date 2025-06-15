В Башкирии погибли два человека

20:14, 15 июн 2025

В Башкортостане произошли два смертельных происшествия на воде. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

15 июня возле деревни Наумовка в Стерлитамакском районе во время купания в старице реки Белой погиб 66-летний житель региона. О трагедии уведомил родственник пострадавшего. Водолазно-спасательная служба извлекла тело мужчины из водоема.

В тот же период около села Ломовка Белорецкого района спасательные подразделения обнаружили в реке Белой тело неустановленного мужчины в одежде.

По обоим фактам гибели людей правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ