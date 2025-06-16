Легенда мотоспорта погиб в аварии под Уфой
09:59, 16 июн 2025
Трагическое ДТП унесло жизнь выдающегося российского спортсмена. В Кушнаренковском районе Башкортостана в результате столкновения с грузовыми автомобилями скончался Николай Красников — многократный чемпион мира по мотогонкам на льду.
Авария произошла около трёх часов ночи на 69-м километре автодороги Р-240. Спортсмен управлял автомобилем «Лада Гранта», когда произошло лобовое столкновение с грузовиками «Газель» и «Ситрак». Информацию подтвердили источники «Башинформа».
Николай Красников являлся заслуженным мастером спорта России и одной из ключевых фигур отечественного мотоспорта. На его счету восемь золотых медалей чемпионатов мира в индивидуальном зачёте и двенадцать побед в командных соревнованиях. Спортсмен также становился чемпионом России по кроссу на снегоходах.
С 2011 года Красников руководил Федерацией мотоспорта Башкортостана. За выдающиеся заслуги он получил звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».
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