Легенда мотоспорта погиб в аварии под Уфой

09:59, 16 июн 2025

Трагическое ДТП унесло жизнь выдающегося российского спортсмена. В Кушнаренковском районе Башкортостана в результате столкновения с грузовыми автомобилями скончался Николай Красников — многократный чемпион мира по мотогонкам на льду.

Авария произошла около трёх часов ночи на 69-м километре автодороги Р-240. Спортсмен управлял автомобилем «Лада Гранта», когда произошло лобовое столкновение с грузовиками «Газель» и «Ситрак». Информацию подтвердили источники «Башинформа».

Николай Красников являлся заслуженным мастером спорта России и одной из ключевых фигур отечественного мотоспорта. На его счету восемь золотых медалей чемпионатов мира в индивидуальном зачёте и двенадцать побед в командных соревнованиях. Спортсмен также становился чемпионом России по кроссу на снегоходах.

С 2011 года Красников руководил Федерацией мотоспорта Башкортостана. За выдающиеся заслуги он получил звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ