Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Туристка из Челябинска утонула в озере Графское в Башкирии

Туристка из Челябинска утонула в озере Графское в Башкирии

10:05, 16 июн 2025

В Башкортостане произошла трагедия с отдыхающей из соседнего региона. Женщина скончалась во время купания в водоеме.

Как передает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, 37-летняя жительница Челябинской области находилась на турбазе возле села Мерясово в Баймакском районе. Отдыхающая решила искупаться в озере Графское, которое не предназначено для плавания. Женщина отплыла от береговой линии примерно на 70 метров и начала погружаться под воду. Присутствовавшие рядом люди попытались оказать помощь, однако их действия не увенчались успехом. Тело погибшей извлекли на сушу.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

ЛЭП устроила массовую казнь скота в Башкирии

Читайте также:

ЛЭП устроила массовую казнь скота в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: смерть на воде Баймакский район происшествия в Баймакском районе
Читайте также

В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией
В Башкирии утонули еще трое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии утонули еще трое мужчин
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой
Происшествия в Башкирии
Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен