Туристка из Челябинска утонула в озере Графское в Башкирии

10:05, 16 июн 2025

В Башкортостане произошла трагедия с отдыхающей из соседнего региона. Женщина скончалась во время купания в водоеме.

Как передает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, 37-летняя жительница Челябинской области находилась на турбазе возле села Мерясово в Баймакском районе. Отдыхающая решила искупаться в озере Графское, которое не предназначено для плавания. Женщина отплыла от береговой линии примерно на 70 метров и начала погружаться под воду. Присутствовавшие рядом люди попытались оказать помощь, однако их действия не увенчались успехом. Тело погибшей извлекли на сушу.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ