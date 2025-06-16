Годовалого ребенка заперло в машине в Башкирии — пришлось вызывать спасателей
10:10, 16 июн 2025
В Белорецке произошел инцидент с заблокированным в автомобиле малышом. О случившемся сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, двери припаркованного легкового транспортного средства оказались заперты по невыясненным обстоятельствам. В салоне находился годовалый мальчик. Родители не сумели самостоятельно разблокировать замки и обратились за помощью к экстренным службам.
Прибывшие сотрудники аварийно-спасательного формирования вскрыли автомобиль и извлекли ребенка наружу. Медицинская помощь малышу не понадобилась.
Представители госкомитета подчеркивают важность соблюдения мер предосторожности. Температура в салоне транспорта стремительно возрастает до опасных показателей, что создает угрозу жизни детей. Категорически запрещается оставлять несовершеннолетних в машинах без присмотра даже на короткое время.
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