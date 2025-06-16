В Башкирии пьяный водитель врезался в здание и сбежал

10:17, 16 июн 2025

В селе Ургаза Баймакского района Башкортостана 12 июня случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил руководитель ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

68-летний мужчина за рулем грузовика ЗИЛ потерял управление и врезался в строение. После столкновения водитель оставил автомобиль и покинул место происшествия.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали нарушителя. При проверке выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель остался невредим. В отношении него оформлены административные протоколы за нарушения ПДД.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ