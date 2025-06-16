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В Башкирии трехлетний ребенок травмировал глаз ножом

В Башкирии трехлетний ребенок травмировал глаз ножом

11:07, 16 июн 2025

В Нефтекамске произошел несчастный случай с малолетним ребенком. 14 июня в местную больницу доставили трехлетнего мальчика с повреждением глазного века ножом.

Согласно информации республиканского Минздрава, малыш упал на холодное оружие, находившееся у него в руках. Для оказания помощи в город вылетела бригада специалистов санавиации: офтальмолог-хирург, нейрохирург и реаниматолог.

Медики провели операцию на месте, после чего ребенка транспортировали в столичную детскую больницу республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске операция
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