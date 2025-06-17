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В Башкирии спасатели эвакуировали семьи после встречи с медведем

В Башкирии спасатели эвакуировали семьи после встречи с медведем

10:41, 17 июн 2025

В Мелеузовском районе Башкортостана произошёл инцидент с участием дикого животного.

Сегодня две местные жительницы с малолетними детьми 5 и 12 лет из деревни Сергеевка столкнулись с медведем во время прогулки по лесу возле турбазы. О случившемся рассказал глава республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в своих социальных сетях.

Бригада МЧС выехала к месту происшествия и вывела пострадавших в безопасную зону, предоставив необходимую психологическую помощь всем участникам инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе
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