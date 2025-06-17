В Башкирии погиб молодой водитель
19:35, 17 июн 2025
Вечером 16 июня на 11-м километре автодороги Аэропорт – Магнитогорск, расположенной в Абзелиловском районе, произошла серьезная авария — сообщает региональная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, за рулём автомобиля ВАЗ-2110 находился 20-летний житель района, не имевший водительских прав. Молодой человек не справился с управлением — машина выехала с дороги и оказалась в кювете.
В результате происшествия водитель скончался до прибытия медиков. Причины аварии выясняют эксперты.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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