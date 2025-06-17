В Башкирии погиб молодой водитель

19:35, 17 июн 2025

Вечером 16 июня на 11-м километре автодороги Аэропорт – Магнитогорск, расположенной в Абзелиловском районе, произошла серьезная авария — сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, за рулём автомобиля ВАЗ-2110 находился 20-летний житель района, не имевший водительских прав. Молодой человек не справился с управлением — машина выехала с дороги и оказалась в кювете.

В результате происшествия водитель скончался до прибытия медиков. Причины аварии выясняют эксперты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ