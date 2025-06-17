42-летний мотоциклист разбился насмерть об электроопору в Башкирии
23:05, 17 июн 2025
В Сибае произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. 42-летний водитель двухколесного транспорта погиб после столкновения с электроопорой, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло днем на улице Мира. Мужчина управлял мотоциклом "Хонда". В какой-то момент он потерял управление и съехал на обочину, где врезался в опору линии электропередач. Приехавшие врачи констатировали смерть до госпитализации.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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