В Башкирии обнаружили тело утонувшего 10-летнего школьника

23:25, 17 июн 2025

В Башкортостане закончились трагедией поиски десятилетнего мальчика, который утонул 14 июня около села Табынского. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасательные службы искали школьника несколько суток. Тело ребенка обнаружили в восьми километрах от места происшествия — течение реки Белой унесло его вниз по течению.

В МЧС напомнили основные правила безопасности на воде: детей нельзя оставлять без контроля взрослых возле водоемов, важно обучать их плаванию и объяснять опасность купания в неприспособленных местах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ