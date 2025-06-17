Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии обнаружили тело утонувшего 10-летнего школьника

В Башкирии обнаружили тело утонувшего 10-летнего школьника

23:25, 17 июн 2025

В Башкортостане закончились трагедией поиски десятилетнего мальчика, который утонул 14 июня около села Табынского. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасательные службы искали школьника несколько суток. Тело ребенка обнаружили в восьми километрах от места происшествия — течение реки Белой унесло его вниз по течению.

В МЧС напомнили основные правила безопасности на воде: детей нельзя оставлять без контроля взрослых возле водоемов, важно обучать их плаванию и объяснять опасность купания в неприспособленных местах.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии ребенок утонул в реке Белой

Читайте также:

В Башкирии ребенок утонул в реке Белой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия в гафурийском районе смерть на воде
Читайте также

В Башкирии погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погибли два человека
В Башкирии за сутки утонули трое, включая 10-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки утонули трое, включая 10-летнего ребенка
В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов
В Уфе обнаружили мертвым мальчика, которого на глубине реки унесло течение
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили мертвым мальчика, которого на глубине реки унесло течение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен