В Башкирии семейная пара скончалась в горящей квартире

10:08, 18 июн 2025

В Стерлитамаке в результате возгорания в жилом доме на улице Патриотической погибли двое людей, об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкортостану.

Происшествие случилось в однокомнатной квартире. Когда спасательная служба направлялась к месту вызова, помещение заполнило густым дымом. Мужчина 64 лет и женщина 62 лет не смогли покинуть квартиру и скончались от отравления продуктами горения. Огонь охватил бытовые предметы на кухонной территории площадью четыре квадратных метра. Ликвидацией происшествия занимались десять сотрудников противопожарной службы с привлечением четырех машин специального назначения.

В настоящее время дознаватели МЧС выясняют обстоятельства пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ