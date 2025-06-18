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В Башкирии спасатели разрезали лобовое стекло, чтобы освободить младенца из заблокированной машины

В Башкирии спасатели разрезали лобовое стекло, чтобы освободить младенца из заблокированной машины

11:21, 18 июн 2025

В Дюртюлях экстренные службы освободили девятимесячного ребёнка, который оказался заперт в салоне автомобиля. О проведённой операции рассказали в Госкомитете Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники МЧС вынуждены были разрезать лобовое стекло транспортного средства после того, как родители не сумели разблокировать двери самостоятельно.

За последнюю неделю это уже вторая подобная ситуация в регионе. Ранее аналогичный инцидент случился в Белорецке — там тоже понадобилось вмешательство спасательной службы для извлечения ребёнка из заблокированного авто.

Представители МЧС напоминают взрослым о важности проявления осторожности и недопустимости оставления детей в машинах без присмотра даже на короткое время.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует связаться со службой экстренного реагирования по телефону 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Дюртюли происшествия в дюртюлях
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