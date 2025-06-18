В небе над Уфой произошло ЧП с лайнером

21:49, 18 июн 2025

Борт авиакомпании «Азимут» на маршруте Минеральные Воды — Уфа попал в нештатную ситуацию при подлете к аэропорту.

Около 4:00 утра сегодня лайнер столкнулся с пернатым. Команда не передавала сигналов о критической ситуации. Пилотам удалось совершить штатную посадку в пункте назначения, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

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Автор: Семен Подгорный