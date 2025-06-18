Пожилая женщина погибла под колесами автокрана в Башкирии
21:59, 18 июн 2025
В Белорецке произошла трагедия с участием спецтехники и пешехода. О случившемся сообщает республиканская Госавтоинспекция.
17 июня стоящий автокран начал движение и сбил пожилую женщину, передвигавшуюся с помощью палок для скандинавской ходьбы. 38-летний водитель многотонной машины не увидел приближающегося пешехода. Пенсионерка не смогла быстро уйти с траектории движения техники из-за ограниченной подвижности.
Медики зафиксировали у пострадавшей множественные переломы и ушиб легких. Водитель оказался трезвым по результатам медосвидетельствования.
Пенсионерку доставили в больницу, однако утром следующего дня она скончалась от полученных травм.
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