Пожилая женщина погибла под колесами автокрана в Башкирии

21:59, 18 июн 2025

В Белорецке произошла трагедия с участием спецтехники и пешехода. О случившемся сообщает республиканская Госавтоинспекция.

17 июня стоящий автокран начал движение и сбил пожилую женщину, передвигавшуюся с помощью палок для скандинавской ходьбы. 38-летний водитель многотонной машины не увидел приближающегося пешехода. Пенсионерка не смогла быстро уйти с траектории движения техники из-за ограниченной подвижности.

Медики зафиксировали у пострадавшей множественные переломы и ушиб легких. Водитель оказался трезвым по результатам медосвидетельствования.

Пенсионерку доставили в больницу, однако утром следующего дня она скончалась от полученных травм.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП