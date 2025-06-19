40-летний мужчина утонул в озере Шагайка в Башкирии

22:37, 19 июн 2025

В Мелеузовском районе Башкортостана завершились девятидневные поиски утонувшего мужчины. Спасатели МЧС извлекли из озера Шагайка тело 40-летнего человека, который пропал во время купания.

Мужчина отдыхал на необорудованном пляже, вошел в воду и больше не появился на поверхности. Поисковая операция длилась более недели. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

По информации регионального управления МЧС, это уже 46-я жертва воды в республике с начала года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ