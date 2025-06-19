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Водителя «Тойоты» задержали после конфликта с пассажирами автобуса в Уфе

Водителя «Тойоты» задержали после конфликта с пассажирами автобуса в Уфе

22:42, 19 июн 2025

В Уфе сотрудники дорожной полиции задержали водителя «Тойота Камри» спустя час после публикации в социальных сетях видео с его участием в конфликте. О происшествии сообщил телеграм-канал «Моя Уфа».

Инцидент случился на улице 50-летия Октября. Автобус маршрута №51 двигался по центральной полосе, когда водитель «Тойоты» начал его подрезать и прижимать справа. Остановившись, автомобилист вместе со спутниками попытался спровоцировать драку с водителем общественного транспорта, обвиняя его в повреждении машины.

После отъезда компания дождалась автобус на следующей остановке и ворвалась в салон. Молодые люди в агрессивной манере требовали от одной из пассажирок стереть видеозапись конфликта, хотя девушка ничего не снимала.

Благодаря опубликованным номерам автомобиля полицейские быстро вычислили нарушителя. Задержанный изложил собственную версию событий, утверждая, что водитель автобуса сознательно сократил дистанцию и повредил зеркало его автомобиля при маневре.

«Перестроился перед автобусом, водитель начал выжимать меня с полосы. Затем вильнул рулем и ударил зеркало. Я перекрыл ему путь, мы объяснились и разъехались без претензий», - заявил молодой человек.

По данному факту проводится проверка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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