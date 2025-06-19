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В Башкирии дачник нашел боевой снаряд времен ВОВ

В Башкирии дачник нашел боевой снаряд времен ВОВ

22:58, 19 июн 2025

В Кушнаренковском районе Башкортостана местный житель обнаружил артиллерийский боеприпас военного времени на своем земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Мужчина наткнулся на подозрительный предмет во время подготовки территории к сенокосу. Владелец участка тут же уведомил спасательные службы о потенциально опасной находке.

Прибывшие специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН идентифицировали объект как 85-миллиметровый осколочно-фугасный артснаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас имел поврежденный детонатор и существенные коррозийные повреждения корпуса. Экспертное заключение подтвердило высокую степень опасности снаряда для окружающих.

Боеприпас транспортировали в отдаленную зону и ликвидировали контролируемым взрывом направленного действия.

Ведомство подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при выявлении подобных находок и призывает граждан немедленно информировать силовые структуры о подозрительных предметах.

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Житель Мишкинского района Башкирии обнаружил в поле артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

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Житель Мишкинского района Башкирии обнаружил в поле артиллерийский снаряд времен Гражданской войны
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия в кушнаренковском районе
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