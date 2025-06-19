В Башкирии дачник нашел боевой снаряд времен ВОВ
22:58, 19 июн 2025
В Кушнаренковском районе Башкортостана местный житель обнаружил артиллерийский боеприпас военного времени на своем земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Мужчина наткнулся на подозрительный предмет во время подготовки территории к сенокосу. Владелец участка тут же уведомил спасательные службы о потенциально опасной находке.
Прибывшие специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН идентифицировали объект как 85-миллиметровый осколочно-фугасный артснаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас имел поврежденный детонатор и существенные коррозийные повреждения корпуса. Экспертное заключение подтвердило высокую степень опасности снаряда для окружающих.
Боеприпас транспортировали в отдаленную зону и ликвидировали контролируемым взрывом направленного действия.
Ведомство подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при выявлении подобных находок и призывает граждан немедленно информировать силовые структуры о подозрительных предметах.
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