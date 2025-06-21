В Башкирии молния сразила стадо овец

18:08, 21 июн 2025

В деревне Шарипово Абзелиловского района Башкортостана во время грозы погибло около 20 овец от удара молнии.

Трагедия произошла, когда животные искали укрытие под деревом. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Метеорологи предварительно предупреждали жителей региона о приближении неблагоприятных погодных явлений с грозами и градом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео