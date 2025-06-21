Молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

22:29, 21 июн 2025

В Архангельском районе Башкирии в результате столкновения с грузовиком скончался 25-летний автомобилист, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла около 17:00 на 72-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Мужчина управлял Mitsubishi Lancer и следовал из Белорецка в Уфу. По предварительной информации, машина оказалась на встречной полосе, где произошло касательное столкновение с грузовиком марки DAF. После удара легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Водитель скончался от травм до прибытия медиков. Причины происшествия устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ