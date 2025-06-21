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В Башкирии сборщики клубники оказались в ловушке из-за ливня

В Башкирии сборщики клубники оказались в ловушке из-за ливня

23:08, 21 июн 2025

Жители Башкирии оказались в ловушке на клубничном поле в Чишминском районе после внезапного дождя. Инцидент произошел 21 июня в местном плодопитомнике, куда регулярно приезжают за свежими ягодами.

По информации из социальных сетей, около половины двенадцатого дня сбор урожая пришлось прекратить из-за резко ухудшившихся погодных условий. Автотранспорт не смог преодолеть размокшую землю, оставив посетителей без возможности покинуть территорию.

"Существует ли план эвакуации людей с участка? Весь транспорт увяз, мы находимся под проливным дождем продолжительное время, промерзли, никаких сведений не поступает", - обратился один из пострадавших в официальную группу предприятия.

Накануне рассматривался вариант отмены мероприятия, однако, несмотря на неблагоприятный метеопрогноз, организаторы допустили граждан на территорию. Часть пользователей сети критикует решение отправиться за ягодами в такую погоду.

"Люди удивительные: видя облачность, не стоило ехать собирать урожай. Погода повторится, тогда и наберете. Никто силой не заставлял. У всех есть разум для размышлений, а потом не знают, как выбраться", - прокомментировала местная жительница.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети / Чишминский плодопитомник
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе
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