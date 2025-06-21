В Башкирии сборщики клубники оказались в ловушке из-за ливня
23:08, 21 июн 2025
Жители Башкирии оказались в ловушке на клубничном поле в Чишминском районе после внезапного дождя. Инцидент произошел 21 июня в местном плодопитомнике, куда регулярно приезжают за свежими ягодами.
По информации из социальных сетей, около половины двенадцатого дня сбор урожая пришлось прекратить из-за резко ухудшившихся погодных условий. Автотранспорт не смог преодолеть размокшую землю, оставив посетителей без возможности покинуть территорию.
Накануне рассматривался вариант отмены мероприятия, однако, несмотря на неблагоприятный метеопрогноз, организаторы допустили граждан на территорию. Часть пользователей сети критикует решение отправиться за ягодами в такую погоду.
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