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Ночная авария в Башкирии унесла жизни двух человек

Ночная авария в Башкирии унесла жизни двух человек

12:41, 22 июн 2025

Двое мужчин погибли при столкновении легковой машины и автобуса в Дуванском районе Башкирии. О происшествии рассказал руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Смертельная авария случилась минувшей ночью на 93-м километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительным данным, водитель «Лады Калины» во время дождя врезался в едущий навстречу автобус «Yutong». За рулем автобуса находился 61-летний житель Белокатайского района.

Водитель легковушки был травмирован. Его пассажиры — мужчины 60 и 35 лет — скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Автобус следовал порожняком из Большеустьикинского в Месягутово. Оба водителя были трезвы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дуванский район происшествия в дуванском районе дтп в дуванском районе
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