Ночная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
12:41, 22 июн 2025
Двое мужчин погибли при столкновении легковой машины и автобуса в Дуванском районе Башкирии. О происшествии рассказал руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.
Смертельная авария случилась минувшей ночью на 93-м километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительным данным, водитель «Лады Калины» во время дождя врезался в едущий навстречу автобус «Yutong». За рулем автобуса находился 61-летний житель Белокатайского района.
Водитель легковушки был травмирован. Его пассажиры — мужчины 60 и 35 лет — скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Автобус следовал порожняком из Большеустьикинского в Месягутово. Оба водителя были трезвы.
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