Драка мигрантов в Уфе попала на видео
15:39, 22 июн 2025
В башкирской столице произошла массовая потасовка между выходцами из Таджикистана, которая была зафиксирована системой видеонаблюдения. Об инциденте сообщает издание Readovka.
Конфликт между иностранными гражданами начался в жилом помещении микрорайона Инорс, а затем продолжился в подъезде и на прилегающей территории.
Местный житель предпринял попытку пресечь столкновение, однако не смог понять причины происходящего из-за языкового барьера. Силовые структуры пока не задерживали участников инцидента, а представители городского управления МВД воздерживаются от официальных комментариев.
Позже видеооборудование зафиксировало несовершеннолетних, предположительно из той же семьи, которые отрабатывали приемы ударов друг на друге.
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