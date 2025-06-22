Драка мигрантов в Уфе попала на видео

15:39, 22 июн 2025

В башкирской столице произошла массовая потасовка между выходцами из Таджикистана, которая была зафиксирована системой видеонаблюдения. Об инциденте сообщает издание Readovka.

Конфликт между иностранными гражданами начался в жилом помещении микрорайона Инорс, а затем продолжился в подъезде и на прилегающей территории.

Местный житель предпринял попытку пресечь столкновение, однако не смог понять причины происходящего из-за языкового барьера. Силовые структуры пока не задерживали участников инцидента, а представители городского управления МВД воздерживаются от официальных комментариев.

Позже видеооборудование зафиксировало несовершеннолетних, предположительно из той же семьи, которые отрабатывали приемы ударов друг на друге.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео