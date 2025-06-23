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Грузовик с щебнем полностью выгорел на трассе в Башкирии

Грузовик с щебнем полностью выгорел на трассе в Башкирии

09:10, 23 июн 2025

В понедельник на трассе Бирск-Уфа-Янаул у села Николаевка произошло возгорание автопоезда Scania, транспортировавшего щебень. Об инциденте сообщило ГУ МЧС Башкирии.

Спасательные службы оперативно ликвидировали пламя, однако кабина транспорта была полностью уничтожена огнем. Жертв и раненых не зарегистрировано. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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