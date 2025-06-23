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В Башкирии за выходные два ребенка выпали из окна: один из них погиб

В Башкирии за выходные два ребенка выпали из окна: один из них погиб

11:22, 23 июн 2025

За минувшие выходные дни в республике зафиксированы два несчастных случая с детьми, связанных с падениями из окон многоэтажных домов. Информацию предоставил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

В Нефтекамске полуторагодовалый мальчик упал с четвертого этажа жилого дома. Несмотря на оперативное медицинское вмешательство, спасти малыша не удалось. После госпитализации у ребенка трижды происходила остановка сердца. Медики дважды сумели восстановить сердечную деятельность, однако третья остановка стала смертельной.

Второй инцидент зарегистрирован в Стерлитамаке. Семилетняя школьница упала со второго этажа после того, как облокотилась на москитную сетку. Девочка получила множественные травмы и переломы. В настоящий момент пациентка проходит лечение в стационаре, ее состояние медики характеризуют как среднетяжелое.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке несчастный случай
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