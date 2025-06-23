В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Большой Нугуш
21:20, 23 июн 2025
В селе Тюпкильды Туймазинского района сотрудники МЧС достали из реки Большой Нугуш погибшего мужчину. Об инциденте сообщило Главное управление МЧС по Башкортостану.
Личность утонувшего в настоящее время выясняется. По факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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