В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Большой Нугуш

21:20, 23 июн 2025

В селе Тюпкильды Туймазинского района сотрудники МЧС достали из реки Большой Нугуш погибшего мужчину. Об инциденте сообщило Главное управление МЧС по Башкортостану.

Личность утонувшего в настоящее время выясняется. По факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ