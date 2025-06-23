Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Большой Нугуш

В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Большой Нугуш

21:20, 23 июн 2025

В селе Тюпкильды Туймазинского района сотрудники МЧС достали из реки Большой Нугуш погибшего мужчину. Об инциденте сообщило Главное управление МЧС по Башкортостану.

Личность утонувшего в настоящее время выясняется. По факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона

Читайте также:

Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе смерть на воде
Читайте также

В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины
Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии
В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией
Труп в кустах: в реке Ольховка в Стерлитамаке обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
Труп в кустах: в реке Ольховка в Стерлитамаке обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен