В Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с грузовиком

21:13, 24 июн 2025

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузового транспорта. Трагедия случилась днем на федеральной трассе, сообщает Госавтоинспекция республики.

Около 15:00 на 20-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Шевроле Нива» и большегруз Sitrak. Предварительно установлено, что 67-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

От полученных травм мужчина скончался до прибытия медиков. Находившаяся в салоне 40-летняя женщина получила травмы и доставлена в больницу.

Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия, назначен комплекс экспертных исследований.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ