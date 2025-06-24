Женщину спасли от гибели на озере в Уфе

21:36, 24 июн 2025

Вечером во вторник на озере Кашкадан в столице Башкирии произошел инцидент с купающейся горожанкой. Об этом сообщила служба гражданской защиты города.

Женщина пришла на водоем с мужем, но решила искупаться в одиночку. Добравшись до ограждающих буйков, она начала тонуть и захлебываться. Дежурные спасатели, патрулировавшие акваторию с плавсредства, заметили, как пострадавшая хватается за буйки и пытается удержаться на поверхности. Сотрудник службы Роман Беляев рассказал, что бригада мгновенно отреагировала и бросила спасательный круг. После извлечения из воды состояние женщины было удовлетворительным, врачебная помощь не понадобилась. По предварительным данным, купальщица была пьяна.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Большой Нугуш

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы