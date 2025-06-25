В Уфе мужчины устроили разборки возле автовокзала
09:08, 25 июн 2025
Вечером 24 июня в столице Башкирии произошел конфликт с применением оружия. Инцидент случился на улице Зорге рядом с Южным автовокзалом. Информацию о происшествии распространили свидетели событий.
В социальных сетях опубликовали видеозапись с места событий. На кадрах видны патрульные автомобили и ВАЗ-2114, около которого стоят закованные в наручники участники конфликта.
Представители правоохранительных органов подтвердили факт столкновения между несколькими людьми. В ходе разборок фигуранты использовали травматическое и газовое оружие. Все участники инцидента были задержаны на месте.
У задержанных изъяли травматический и газовый пистолеты. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Действия участников конфликта получат юридическую оценку в рамках возбужденного дела.
Читайте также:
- Полиция разыскивает напавших на инвалида в Башкирии
- В Башкирии семья устроила самосуд над 18-летним парнем из-за поломанного скутера
- В Башкирии девушку жестоко избили на улице из-за розовых волос
- Выяснились подробности избиения 17-летней девушки сверстницей в Башкирии
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Драка мигрантов в Уфе попала на видео