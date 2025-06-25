В Уфе мужчины устроили разборки возле автовокзала

09:08, 25 июн 2025

Вечером 24 июня в столице Башкирии произошел конфликт с применением оружия. Инцидент случился на улице Зорге рядом с Южным автовокзалом. Информацию о происшествии распространили свидетели событий.

В социальных сетях опубликовали видеозапись с места событий. На кадрах видны патрульные автомобили и ВАЗ-2114, около которого стоят закованные в наручники участники конфликта.

Представители правоохранительных органов подтвердили факт столкновения между несколькими людьми. В ходе разборок фигуранты использовали травматическое и газовое оружие. Все участники инцидента были задержаны на месте.

У задержанных изъяли травматический и газовый пистолеты. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Действия участников конфликта получат юридическую оценку в рамках возбужденного дела.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП, телеграм