Подросток на мотоцикле застрял в болоте в Башкирии

22:19, 25 июн 2025

В Янаульском районе Башкирии 15-летний мотоциклист попал в опасную ситуацию, направляясь в село Вотская Урада. Об инциденте сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Молодой человек решил проехать через лес, но его транспортное средство увязло в трясине. В службу экстренного реагирования поступил сигнал о происшествии с жителем Янаула. К счастью, парень смог самостоятельно выбраться из болота без посторонней помощи и не получил травм, требующих врачебного вмешательства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС