Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Подросток на мотоцикле застрял в болоте в Башкирии

Подросток на мотоцикле застрял в болоте в Башкирии

22:19, 25 июн 2025

В Янаульском районе Башкирии 15-летний мотоциклист попал в опасную ситуацию, направляясь в село Вотская Урада. Об инциденте сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Молодой человек решил проехать через лес, но его транспортное средство увязло в трясине. В службу экстренного реагирования поступил сигнал о происшествии с жителем Янаула. К счастью, парень смог самостоятельно выбраться из болота без посторонней помощи и не получил травм, требующих врачебного вмешательства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Пропавший в 2024 году пермяк найден в Башкирии после побега из трудового рабства

Читайте также:

Пропавший в 2024 году пермяк найден в Башкирии после побега из трудового рабства
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС
Теги: Янаульский район происшествия в янаульском районе
Читайте также

В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
Дождь, град и ветер: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Дождь, град и ветер: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии зафиксированы два новых случая возгорания растительности
Происшествия в Башкирии
В Башкирии зафиксированы два новых случая возгорания растительности
Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау
Происшествия в Башкирии
Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен