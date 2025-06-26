Медведь напугал туристов на озере в Башкирии

21:53, 26 июн 2025

В Абзелиловском районе Башкирии хищник появился около популярного места отдыха. Происшествие зафиксировали отдыхающие на озере Желтое, сообщает «Башинформ».

Один из свидетелей приблизился к животному и заснял встречу на камеру. Очевидцы предупреждают других туристов о необходимости соблюдать осторожность при посещении водоема и избегать одиночных прогулок в этой местности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео