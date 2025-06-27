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В Башкирии пропал мужчина с двумя собаками

В Башкирии пропал мужчина с двумя собаками

09:27, 27 июн 2025

В Благовещенском районе Башкирии ведутся поиски 53-летнего жителя села Старонадеждино. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Башрегионспас».

Андрей Клековкин выехал из дома 26 июня на мотоцикле, взяв с собой двух собак, и до сих пор о нем ничего не известно. Мужчина среднего роста — 180 сантиметров, плотного телосложения, с русыми волосами и карими глазами.

В день исчезновения на нем была темно-синяя футболка, зеленые брюки, черные шлепанцы и коричнево-зеленая кепка.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении пропавшего, просят обращаться по номерам 112 или 8-937-3-102-112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), Vk
Теги: Благовещенский район происшествия в благовещенском районе поиск
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