В Башкирии два человека погибли в массовом ДТП на трассе Уфа — Янаул

22:14, 27 июн 2025

В Благовещенском районе Башкирии произошла серьезная авария со смертельным исходом. О ДТП сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

На 73-м километре дороги Уфа – Янаул произошло столкновение двух легковушек: кроссовера Renault Duster и седана Renault Sandero. После касательного удара второй автомобиль отбросило на путь следования грузовика Iveco. Оба поврежденных транспортных средства съехали с проезжей части в дорожную канаву.

Водитель и пассажирка Sandero скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Следователи и криминалисты МВД Башкирии выясняют все детали трагедии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ