В Башкирии найден мертвым пропавший мужчина с собаками
22:22, 27 июн 2025
В деревне Аннинской обнаружили тело 53-летнего жителя села Старонадеждино Благовещенского района.
Мужчина исчез 26 июня, отправившись на мотоцикле с двумя собаками. Тело лежало под деревом, сообщил «Башинформу» представитель экстренных служб. Останки переданы полиции.
Предварительно рассматривается версия поражения молнией, однако точные обстоятельства смерти установит судмедэкспертиза.
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Автор: Семен Подгорный
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