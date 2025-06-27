В Башкирии найден мертвым пропавший мужчина с собаками

22:22, 27 июн 2025

В деревне Аннинской обнаружили тело 53-летнего жителя села Старонадеждино Благовещенского района.

Мужчина исчез 26 июня, отправившись на мотоцикле с двумя собаками. Тело лежало под деревом, сообщил «Башинформу» представитель экстренных служб. Останки переданы полиции.

Предварительно рассматривается версия поражения молнией, однако точные обстоятельства смерти установит судмедэкспертиза.

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Автор: Семен Подгорный