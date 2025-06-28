В Башкирии травмировался турист на Розовых скалах

19:15, 28 июн 2025

В Белорецком районе республики произошёл несчастный случай с 23-летним путешественником. Молодой человек упал со скального массива между населёнными пунктами Ассы и Бриштамак на известных Розовых утёсах.

По данным регионального управления МЧС, пострадавший получил травмы конечностей - сломал ногу и плечо, при этом остался в сознании.

Спасательная операция завершилась успешно - туриста вынесли с помощью медицинских носилок и доставили медработникам для оказания квалифицированной помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ