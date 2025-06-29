В Башкирии за день утонули трое рыбаков

11:18, 29 июн 2025

В республике произошли сразу три трагедии на водоёмах — об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкортостану.

28 июня специалисты извлекли тела трёх мужчин из разных водоёмов региона.

В Мечетлинском районе у деревни Большеустьикинское из реки Ай достали 73-летнего рыбака.

В Аскинском районе на озере близ села Куяштыр погиб 66-летний любитель рыбной ловли.

Третью жертву обнаружили в реке Белая недалеко от села Алексеевка Уфимского района.

По всем инцидентам следственные органы проводят проверки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ