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Трое погибли в Башкирии после столкновения легковушки с грузовиком

Трое погибли в Башкирии после столкновения легковушки с грузовиком

11:33, 29 июн 2025

В Абзелиловском районе республики произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. О смертельном инциденте проинформировал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По данным следствия, вечером 28 июня около десяти часов на четвертом километре дороги к селу Аскарово водитель «Hyundai Solaris» нарушил правила дорожного движения. 21-летний мужчина начал маневр обгона в запрещенной зоне и врезался в КамАЗ.

Последствия столкновения оказались фатальными для всех находившихся в легковом автомобиле. Молодой водитель и двое его спутников — 31-летний и 27-летний мужчины — скончались на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Место аварии осматривает следственно-оперативная бригада при участии экспертов-криминалистов МВД республики. Обстоятельства трагедии выясняет руководство управления ГИБДД Башкортостана.

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В Башкирии два человека погибли в массовом ДТП на трассе Уфа — Янаул

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В Башкирии два человека погибли в массовом ДТП на трассе Уфа — Янаул
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе дтп в Абзелиловском районе
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