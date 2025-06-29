Трое погибли в Башкирии после столкновения легковушки с грузовиком
11:33, 29 июн 2025
В Абзелиловском районе республики произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. О смертельном инциденте проинформировал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
По данным следствия, вечером 28 июня около десяти часов на четвертом километре дороги к селу Аскарово водитель «Hyundai Solaris» нарушил правила дорожного движения. 21-летний мужчина начал маневр обгона в запрещенной зоне и врезался в КамАЗ.
Последствия столкновения оказались фатальными для всех находившихся в легковом автомобиле. Молодой водитель и двое его спутников — 31-летний и 27-летний мужчины — скончались на месте происшествия еще до прибытия медиков.
Место аварии осматривает следственно-оперативная бригада при участии экспертов-криминалистов МВД республики. Обстоятельства трагедии выясняет руководство управления ГИБДД Башкортостана.
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