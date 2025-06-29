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Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии

Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии

21:18, 29 июн 2025

В Мелеузовском районе Башкирии произошла серьезная авария с пострадавшими, сообщает МЧС региона.

На автодороге Мелеуз-Нугуш возле села Басурмановка лоб в лоб столкнулись автомобили Geely и LIFAN. В результате удара травмы получили пять человек - трое взрослых и двое несовершеннолетних.

Среди пострадавших 32-летний мужчина за рулем, 31-летняя пассажирка и два мальчика 9 и 3 лет из машины Geely, а также 23-летний шофер LIFAN. Медики осмотрели двухлетнего ребенка - малыш остался невредим.

Спасательные службы извлекли людей из покореженных машин и предоставили неотложную медпомощь. Все пострадавшие госпитализированы. ГИБДД выясняет детали аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе дтп в Мелеузовском районе
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