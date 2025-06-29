Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии
21:18, 29 июн 2025
В Мелеузовском районе Башкирии произошла серьезная авария с пострадавшими, сообщает МЧС региона.
На автодороге Мелеуз-Нугуш возле села Басурмановка лоб в лоб столкнулись автомобили Geely и LIFAN. В результате удара травмы получили пять человек - трое взрослых и двое несовершеннолетних.
Среди пострадавших 32-летний мужчина за рулем, 31-летняя пассажирка и два мальчика 9 и 3 лет из машины Geely, а также 23-летний шофер LIFAN. Медики осмотрели двухлетнего ребенка - малыш остался невредим.
Спасательные службы извлекли людей из покореженных машин и предоставили неотложную медпомощь. Все пострадавшие госпитализированы. ГИБДД выясняет детали аварии.
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